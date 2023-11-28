Erdoğan'dan Filistin Diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi devam ediyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le, Filistin'deki güncel gelişmeler hakkında telefon görüşmesinde bulundu.

Erdoğan'dan Filistin Diplomasisi
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İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüştüğünü duyurdu.

Yapılan görüşmede İsrail’in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, İsrail’in uluslararası hukuku fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtildi.

Erdoğan son olarak İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Birlemiş Milletler çalışanları için Guterres'e taziyelerini iletti.

# cumhurbaşkanı erdoğan
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