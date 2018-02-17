Pentagon sözcüsü Eric Pahon, Afrin'e geçen PKK/PYD'li teröristler hakkında konuştu. Pahon, teröristlerin Amerikan silahlarını beraberinde götürüp götürmediğine ilişkin kanıt görmediklerini söyledi.

Amerika'dan, Afrin'e geçen PKK/PYD'li teröristler hakkında "kaçamak" yanıt geldi.



Pentagon Sözcüsü Eric Pahon'a, "Afrin'e geçen teröristlerin, yanlarında Amerika tarafından verilen silahları da götürüp götürmediği" soruldu.



Pahon, bu soruyu "Buna dair bir kanıt görmediklerini" belirterek geçiştirdi.



Amerikalı sözcü, bölgedeki özel kuvvetlerin, verilen silahları takip ettiğini savundu. Eric Pahon, "Verilen silahları takip ediyoruz. Buna dair bir kanıt bulursak gerekli adımları atarız." dedi.







ulusal.com.tr