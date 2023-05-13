Ermenistan askerleri bir Azerbaycan askerini şehit etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçlerinin açtığı ateş sonucu bir askerinin şehit olduğunu duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın sınırdaki provokasyonu sonucu Muhammed Garayev isimli Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.
Kaynak: TRT Haber
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