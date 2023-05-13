Ermenistan askerleri bir Azerbaycan askerini şehit etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçlerinin açtığı ateş sonucu bir askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Ermenistan askerleri bir Azerbaycan askerini şehit etti
Son Güncelleme:

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın sınırdaki provokasyonu sonucu Muhammed Garayev isimli Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber

# Azerbaycan # Ermenistan
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma İsrail'den Gazze'ye SİHA saldırısı İşgalci İsrail Gazze'ye saldırdı
Çok Okunanlar
1 ChatGPT neleri yapamıyor
2 Girişim Elektrik Sanayi'den (GESAN) dev ihale
3 13 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
4 Günümüz popüler markaların evrimi
5 GAMER nedir, ne iş yapar?