Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan ordusuna bağlı birlikler bir kez daha Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
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Azerbaycan, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin daha önce olduğu gibi yeniden Azerbaycan’ın Nahçıvan’daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 10.50 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Haydarabat köyü istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince ateş açıldığı bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.