Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin daha önce olduğu gibi yeniden Azerbaycan’ın Nahçıvan’daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 10.50 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Haydarabat köyü istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.