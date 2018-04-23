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Ermenistan'da sıcak saatler! Hükümet karşıtı protestolara askerler de katıldı!

Son dakika haberleri... İki dönemlik Cumhurbaşkanlığı süresinin sonrasında parlamento tarafından yetkileri arttırılan başbakanlık koltuğuna oturan Serj Sarkisyan'ın istifası talebiyle başlayan protestolar büyüyor. Son olarak başkent Erivan'da hükümet karşıtı protestolara askerler de dahil oldu. Ermenistan Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı

Ermenistan'da sıcak saatler! Hükümet karşıtı protestolara askerler de katıldı!

Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Ermenistan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Reuters'ın son dakika haberine göre, başkent Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni, hükümet karşıtı protestolara katıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı protestolara katılan askerlerle ilgili bir kınama mesajı yayınladı ve protestolara katılan askerler konusunda sert yasal tedbirler alınacağını duyurdu.

 

Etiketler; #serj sarkisyan #Ermenistan #protesto #erivan
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