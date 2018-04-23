Son dakika haberleri... İki dönemlik Cumhurbaşkanlığı süresinin sonrasında parlamento tarafından yetkileri arttırılan başbakanlık koltuğuna oturan Serj Sarkisyan'ın istifası talebiyle başlayan protestolar büyüyor. Son olarak başkent Erivan'da hükümet karşıtı protestolara askerler de dahil oldu. Ermenistan Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı

Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Ermenistan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Reuters'ın son dakika haberine göre, başkent Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni, hükümet karşıtı protestolara katıldı.



Ermenistan Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı protestolara katılan askerlerle ilgili bir kınama mesajı yayınladı ve protestolara katılan askerler konusunda sert yasal tedbirler alınacağını duyurdu.



#Yerevan #Armenia : diversi video mostrano militari che di stanno unendo alle proteste popolari contro il Premier ed ex Presidente Serzh Sarkisian pic.twitter.com/Krcs9k22WH — Atlantide (@Atlantide4world) 23 Nisan 2018