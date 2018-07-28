Türkiye'nin sınır kapılarını kapadığı Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Daha önce diyalog için Dağlık-Karabağ işgallerinin tanınmasını şart koşan Paşinyan bu kez "Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ankara'ya diyalog çağrısı yaptı. Dikkat çeken ise Paşinyan'ın açıklamarındaki ton düşüklüğüydü.



Başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra benzer çağrılar yapmıştı Paşinyan. Ama bir şartı vardı, Azerbaycan topraklarındaki Dağlık-Karabağ işgalinin tanınmasını istiyordu.



Türkiye'nin sınırlarını kapaması ile ekonomik sıkıntılar yaşayan Paşinyan geri adım attı, şartlarıdan vazgeçti. Ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.



El Cezire televizyonuna konuşan Paşinyan "Ermenistan ile sınırları kapatan Türkiye. Bizim taraftan sınır her zaman açık. Türkiye, sınırları açma kararını vermeli" dedi.



Bölgesel sorunların müzakere yoluyla çözülebileceğini söyleyen Paşinyan "Bölgenin daha güvenli, barışçıl ve müreffeh olması için yapıcı olmaya hazırız" diye konuştu.



ulusal.com.tr

