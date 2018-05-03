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Ermenistan’da son durum

Ermenistan’da hayatı durduran eylemler sonrasında iktidar partisi geri adım attı. Muhalif lider Nikol Paşinyan'ın başbakan adaylığını destekleyeceğini açıkladı.

Ermenistan’da son durum

Ermenistan’da hayatı durduran protestolar sonrası iktidar partisi geri adım attı.

İktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi, muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan'ın adaylığını destekleme kararı aldı.

Muhalif lider Paşinyan ülke genelindeki protesto eylemlerinin sonuç verdiğine belirtti. Ancak bu desteğin sadece sözle ifade edildiğine dikkat çekerek iktidar partisinden görüşlerini belirten detaylı belgeler talep etti. 

Paşinyan, başbakanlık seçiminin yapılacağı 8 Mayıs gününde 250 bin değil, 500 bin kişinin toplanmasını beklediğini ifade etti. Öğrencilerden ise derslerine geri dönmelerini istedi.

Öte yandan iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi Başkanı Vagram Bagdasaryan, yapılacak başbakanlık seçimi için aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

Başbakanlık seçimlerinde yeterli oy elde edemeyen Paşinyan, iktidar partisine tepki olarak sivil itaatsizlik çağrısı yapmış başkent Erivan’da hayat durdurma noktasına gelmişti.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Ermenistan
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