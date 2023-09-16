Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerinde keşif uçuşu! O dron Azerbaycan'ın eline geçti

Ermenistan, dron ile Azerbaycan mevzilerinde keşif uçuşu yaptı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, keşif dronunun ele geçirildiğini duyurdu.

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerinde keşif uçuşu! O dron Azerbaycan'ın eline geçti
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait quadcopter dronun, Azerbaycan ordusunun mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalışırken ele geçirildiğini duyuruldu.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU

Ermenistan, Azerbaycan sınırında provokasyonlarını sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait quadcopter drone ele geçirildiğini açıkladı:

"Paşalı ilçesinin Sultanbey yerleşim yeri yönünden fırlatılan Ermeni Silahlı Kuvvetleri birliklerine ait bir quadcopter, Azerbaycan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilçesinin Türkeş yerleşimi yönündeki birliklerinin savunma mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştı."

Bakanlık, Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından tespit edilen quadcopter dronun özel teknik araçlarla düşürülerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kaynak: TRT Haber

# Ermenistan # Azerbaycan
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