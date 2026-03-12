Ermenistan’dan net mesaj: Barış imzalanacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanacağından şüphe duymadığını vurguladı

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Ermenistan’dan net mesaj: Barış imzalanacak
Yayınlanma:

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yürütülen süreçte barış anlaşmasının imzalanacağına dair hiçbir şüphe duymadığını belirterek, "Şu an barışı kalıcı kılmaktan ve geri döndürülemez hale getirmekten söz ediyoruz" dedi.

"İMZALANACAKTIR, KUŞKUM YOK"

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'te yayımlanan habere göre; Başbakan Nikol Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan ile ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulundu. Barış anlaşmasına dair net bir duruş sergileyen Paşinyan şunları söyledi:

"Barış anlaşmasının imzalanacağından hiç kuşkum yok. Ne zaman imzalanacağı ayrı bir meseledir ancak imzalanacaktır."
Paşinyan, iki ülke arasındaki tutumların artık daha net bir şekilde örtüştüğünü vurgulayarak, barışın geri döndürülemez hale getirilmesi için her iki ülkedeki iç siyasi süreçlerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

BARIŞ KARŞITI GÜÇLERE DİKKAT ÇEKTİ

Ermenistan ve Azerbaycan'da barıştan memnun olmayan ve süreci tersine çevirmeye çalışabilecek güçlerin bulunduğuna dikkati çeken Paşinyan, tesis edilen barışı korumanın Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları olarak kendi sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

SÜRECİN GEÇMİŞİ: 8 AĞUSTOS ZİRVESİ

Ermenistan ile Azerbaycan, 8 Ağustos 2025'te ABD arabuluculuğuyla düzenlenen zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı. Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde yapılan üçlü zirveye dair Trump şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor."

SGK'dan sahte sigorta denetimi: 650 bin emeklilik iptal edildiSGK'dan sahte sigorta denetimi: 650 bin emeklilik iptal edildiEkonomi
İran, ağır savaş başlığı taşıyan füzelerle yeni saldırı başlattıİran, ağır savaş başlığı taşıyan füzelerle yeni saldırı başlattıDünya
Makas atan sürücüye 90 bin lira ceza kesildiMakas atan sürücüye 90 bin lira ceza kesildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

azerbaycan ermenistan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye’nin “Yerli Navigasyonu” için imzalar atıldı
Sinpaş Reserve Marmaris
Hürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vuruldu
İspanya’dan ABD’ye "Üs" Resti: Tehditlerinizden Korkmuyoruz!
MSB: "İncirlik bir Türk üssüdür"
Bakan Göktaş, kadın istihdamını destekleyecek yeni adımları açıkladı
Millî gazda hedef 8 milyon hane
Tek kullanımlık plastiklerin yerini kağıt ve ahşap ürünler alacak
Çok Okunanlar
Yarın BİM'de neler var? Yarın BİM'de neler var?
Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
En genç ve en yaşlı iller belli oldu En genç ve en yaşlı iller belli oldu