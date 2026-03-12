Ermenistan’dan net mesaj: Barış imzalanacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yürütülen süreçte barış anlaşmasının imzalanacağına dair hiçbir şüphe duymadığını belirterek, "Şu an barışı kalıcı kılmaktan ve geri döndürülemez hale getirmekten söz ediyoruz" dedi.

"İMZALANACAKTIR, KUŞKUM YOK"

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'te yayımlanan habere göre; Başbakan Nikol Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan ile ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulundu. Barış anlaşmasına dair net bir duruş sergileyen Paşinyan şunları söyledi:

"Barış anlaşmasının imzalanacağından hiç kuşkum yok. Ne zaman imzalanacağı ayrı bir meseledir ancak imzalanacaktır."

Paşinyan, iki ülke arasındaki tutumların artık daha net bir şekilde örtüştüğünü vurgulayarak, barışın geri döndürülemez hale getirilmesi için her iki ülkedeki iç siyasi süreçlerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

BARIŞ KARŞITI GÜÇLERE DİKKAT ÇEKTİ

Ermenistan ve Azerbaycan'da barıştan memnun olmayan ve süreci tersine çevirmeye çalışabilecek güçlerin bulunduğuna dikkati çeken Paşinyan, tesis edilen barışı korumanın Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları olarak kendi sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

SÜRECİN GEÇMİŞİ: 8 AĞUSTOS ZİRVESİ

Ermenistan ile Azerbaycan, 8 Ağustos 2025'te ABD arabuluculuğuyla düzenlenen zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı. Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde yapılan üçlü zirveye dair Trump şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor."