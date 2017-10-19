Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük milletvekili Erşat Salihi, Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Kerkük milletvekili Hasan Turan, Kerkük'te vali görevini vekaleten yürüten Rakan Sait El Cuburi ile görüştü. Görüşmede Kerkük'te yaşanan gelişmeler ve güvenlik konusu ele alındı

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Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Eşat Salihi, Kerkük'te vali görevini vekaleten yürüten Rakan Sait El Cuburi ile görüştü.



Görüşmeye Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Kerkük milletvekili Hasan Turan da katıldı.



Görüşmede, Kerkük'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.



Salihi, Cuburi ile güvenlik konusunu ve güvenlik güçlerin görev dağılımını değerlendirdi.



ulusal.com.tr