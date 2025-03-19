KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cenevre sonrası açıklama yaptı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan genişletilmiş gayrı resmi Kıbrıs zirvesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönüşünde Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tatar’a, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını, menfaatini, haklarını korumak ve savunmak amacıyla Cenevre’ye gittiğini dile getirerek, bunu başarıyla sürdürdüğünü ifade etti. Son dört yılda önemli başarılar elde ettiklerini dile getiren Tatar, "2020 yılından sonra benim cumhurbaşkanı seçilmemle yeni bir yola girdik" dedi. Cenevre’ye egemen eşitlik, eşit uluslararası statü teyit edilmesiyle müzakerelere başlanabileceği anlayışıyla gidildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bunun milli bir siyaset olduğunu ve Türkiye’nin de desteğiyle bu doğrultuda ilerlendiğini kaydetti.Cumhurbaşkanı

Tatar, son 4 yılda çok aşamalar kaydedildiğini ve bu toplantıya da yeni milli siyaset anlayışıyla gittiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adada yaptığı çalımalar sonunda ortak zemin olmadığını, iki devlet arasında işbirliğiyle yakınlaşma sağlanabileceğini belirttiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’deki toplantının da bu doğrultuda düzenlendiğini ifade etti.

"GENEL SEKRETER, 8 MADDELİK ÖNERİLERDE BİR TAKIM İŞ BİRLİKLERİNİN YAPILABİLECEĞİNİ BİLDİRDİ"

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de düzenlenen gayrıresmi toplantının gündeminin Kıbrıs meselesine yönelik değil, işbirliği noktasında olduğunu söyleyerek, "BM Genel Sekreteri toplantı sonrasında yaptığı açıklamada 2017 Crans Montana’dan sonra ilk kez olumlu bir adım atıldığını ve iki tarafın onayı ile sıralanan 8 maddelik önerilerde bir takım iş birliklerinin yapılabileceğini bildirdi. Bunlar arasında kapıların açılması, gençliğin bir komite etrafında buluşturulması gibi konular yer alıyor" dedi.

Rum tarafından enterkonnekte sistemle Avrupa’ya elektrik götürülmesine yönelik önerisini reddetti

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye üzerinden enterkonnekte sistemle Avrupa’ya elektrik götürülmesine yönelik önerisine Rum tarafının konunun muhatabının Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye olduğu gerekçesiyle itiraz ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, doğalgaz, ticaret, su, turizm gibi alanlarda daha önemli işbirliklerinin de ilerleyen süreçlerde gündeme gelebileceğini vurguladı.

HOLGUİN, YENİDEN KİŞİSEL TEMSİLCİ OLARAK ATANABİLİR

Holguin’in yeniden kişisel temsilci olarak atanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, işbirliği ve Temmuz’daki toplantıyı organize etme noktasında yardımcı olacağını belirtti.

Cenevre’deki toplantıya yönelik "Yararlı geçtiğini düşünmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitlik, eşit statüden geri adım atmayacaklarını, federal çözüm modeli defterinin kapandığını söyledi.

Yeni bir yola girildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreterinin açıklamalarında da "yeni bir atmosferin doğduğunu" söylediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, yeni bir anlayışla iki tarafın işbirliğinde Kıbrıslı Türk ve Rumlara fayda getirecek adımlar atılacağını belirtti.

"AKINCILAR KAPISINI DA ÖNERDİK"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Metehan kapısının kapılar arasında en yoğun kapı olduğunu, trafiğin rahatlatılması adına Haspolat’ta bir kapı açılmasını önerdiklerini anımsatarak, Akıncılar’da da bir kapı açılmasına yönelik önerileri bulunduğunu ifade etti. Rum liderin transit geçiş önerisinde bulunduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, transit geçişin kapı açmak olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Güney’in sınır kapısına yönelik önerisini gelecek hafta yapılacak görüşmede öğreneceklerini belirtti.