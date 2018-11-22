Katar'ın, Türkiye ve Suriye'yi buluşturan 'beşli koalisyon' önerisi gözlerin Beşar Esad yönetimine çevrilmesine neden oldu. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de yakınlaşmayı önlemek için Şam ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Casim el Sani'nin Irak ziyareti sırasında sunduğu Türkiye, Irak, Suriye, İran ve Katar'dan oluşan 'Beşli Koalisyon' Arap dünyası tarafından yakından takip ediliyor.



Mısır merkezli al Ahram gazetesi yayımladığı son analizde "Böyle bir ittifak Ortadoğu manzarasını sallar" ifadesini kullandı.



Mısır merkezli al Ahram gazetesi yayımladığı "Beşli Koalisyon" analizinde "Böyle bir ittifak Ortadoğu manzarasını sallar" ifadesini kullandı. Haberde "Katar, İran'ı kuşatmayı planlayan ABD ve Suudi Arabistan stratejisinin alıcısı olmadığını gösterdi. Körfez ülkeleri arasındaki ayrılık Katar'ı yeni dostlar ve arkadaşlar aramaya itiyor" yorumu yapıldı.



Öte yandan Türkiye, İran ve Katar'ın, Bağdat ve Şam yönetimi ile ittifak kurma girişimi Suudi Arabistan liderliğindeki cepheyi harekete geçirdi. Arap medyası Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Suriye ile perde arkasında görüştüğünü iddia ederken, sahaya hakim Al Masdar sitesi de Birleşik Arap Emirlikleri'nin yakın zamanda Şam'da büyükelçilik açacağını duyurdu.



Katar merkezli Middle East Eye isimli haber sitesine göre; S.Arabistan ve BAE'nin temel amacı Suriye krizini 'Araplar arasındaki soruna' indirgeyerek Türkiye ve İran'ı saf dışı bırakmak.







ulusal.com.tr

