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Esad'ın danışmanı: Kürtlere özerklik verilirse Suriye bölünür

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, terör örgütü YPG'ye özerklik vermeyeceklerini duyurdu.

Esad'ın danışmanı: Kürtlere özerklik verilirse Suriye bölünür

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Moskova'da Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen bir konferansta konuştu.

Özerklik istemediklerini kaydeden Şaban, Kürtlere özerklik verilirse Suriye'nin bölünmesi demek olduğunu ve dolayısıyla bunun mümkün olmadığını kaydetti.

Şaban, ülkenin bölünemeyeceğinin altını çizerek "Suriye'de Ermeniler, Kafkaslar, Türkler, Hristiyanlar ve daha niceleri yaşıyor. Suriye, tüm bireyler için bir eritme potasıdır ve tüm bireyler Suriye yasaları karşısında eşittir" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #beşar esad #Buseyna Şaban #moskova
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