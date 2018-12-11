Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Umman Daily gazetesine verdiği röportajda Arapların bir kimlik kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Arap kimliğinin etnisite ve mezheplerle bölündüğünü söyleyen Esad çözüm olarak Türk modelini önerdi. Esad, Türkler ve Ruslar gibi yapmalıyız dedi.

Esad'ın Suriye'de birlik için yöntemi Türk Modeli!



Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Omandaily gazetesine verdiği röportajda, Arap bölgesinin kimlik krizi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.



Beşar Esad kimlik krizinin ve buna bağlı çatışmaların aşılması için Türkiye ve Rusya'nın takip edilmesini önerdi.



Rast Haber'in Türkçeleştirdiği habere göre kimlik krizi yaşandığını ifade eden Beşar Esad, bunun Arap ulusları arasında yayılmış kötü bir silah olduğunu vurguladı.



Esad, "Dünyada kimliklerini güçlendirmeye çalışan Türkler (Türkiye) gibi, tek bir kimlik ve eğilim bulmak zorundayız. Bu mesele ve düşünceyi ele almazsak, gelecekteki savaşlar daha da zorlaşacak ve Suriye'deki savaşın sadece bir durak olduğuna inanıyoruz." dedi.



Kimlik kriziyle ilgili kendilerinin Kürtlerin bulunduğu duruma sürüklendiğini belirten Esad, "Arapça, laik ve Müslümanlar konularında konuşarak kendimiz bu kimlikleri çıkarttık ve aynı kimliklerle krizler yarattık" dedi.



Esad, "Eski Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra geçiş döneminde Rus kimliği, Amerika Birleşik Devletleri ile ittifaka karşı gösterildi. Rusya'da Vladimir Putin'in iş başına gelmesiyle vatanseverlik de Rusya'ya geri döndü." diye konuştu.







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