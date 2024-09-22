Esad mültecileri de kapsayan genel af çıkardı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, yeni bir kararname yayımlayarak 22 Eylül 2024’ten önce işlenen suçlar için genel af ilan etti. Buna göre asker kaçağı olanların tamamının affedileceği açıklandı.

Kararnamenin hükümlerinde, saklanan ve adaletten kaçanlar ile yurt içinde üç ay, yurt dışında ise dört ay içinde teslim olmayanların aftan faydalanamayacağı ifade edildi.

Kararnamede ayrıca, topluma ve devlete ciddi saldırı teşkil eden kabahatten ağır ve cinayetten hafif olan suçlar, rüşvet, sahtecilik ve genel ahlaka aykırı bazı kabahatler dışındaki tüm suçlar ve ihlallere ilişkin cezalar için genel af öngörüldü.

Genel affın inşaat kontrol yasaları, ekonomik suçları, elektrik hırsızlığını, iletişim hizmetlerini almak için hileli yollara başvurmayı ve Tüketiciyi Koruma Kanunundaki suçları kapsamadığı öğrenildi.