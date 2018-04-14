Amerika ve müttefiklerinin saldırısı, Suriye'yi etkilemedi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın ofine gittiği görüntüler yayımlandı. Video, Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından, "Direnç sabahı" başlığıyla servis edildi. Ayrıca saldırıdan 2 saat sonra Şam sokaklarına çıkan halk, emperyalist saldırıları protesto etti, askerlerle birlikte halay çekti. Bir Suriyeli, "Saldırılardan korkmadığımızı göstermek için buradayız. Ülkemiz saldırılara karşı koyma gücüne sahip. Halk ise orduya ve Başkan'a destek çıkıyor" ifadelerini kullandı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, ofisinde görüntülendi, halkı saldırılara karşı sokaklara çıktı. Suriye halkı topyekün Amerika ve müttfefiklerinin emperyalist saldırılarına bu görüntülerle yanıt verdi.



Şam'ın bombalanmasından sonra Suriye Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabında, "Direnç sabahı" başlığıyla bu videoyu yayınladı.



Videoda Suriye lideri Esad'ın yerel saatle sabah 9'da ofisine giderkenki görüntüsü yeraldı.



Şam'da yaklaşık 8 yıldır emperyalist saldırılara karşı direnen Suriye halkı meydanlara indi.



Saldırılara karşı Suriye bayraklarıyla gösteriler düzenledi. Şam sokaklarında halaylar çekildi.



Bazı noktalarda araçlar konvoy oluşturuldu.



Saldırıyı protesto eden Şam sakinleri, ABD karşıtı sloganlar attı. Bir Suriyeli, "Saldırılardan korkmadığımızı göstermek için buradayız. Ülkemiz saldırılara karşı koyma gücüne sahip. Halk ise orduya ve Başkan'a destek çıkıyor" ifadelerini kullandı.



Günün ilk ışıklarıyla birlikte halk günlük hayatına devam etti.



ulusal.com.tr

