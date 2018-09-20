Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e taziye mektubu gönderdi. Rus askerlerin ölmesiyle ilgili başsağlığı dileyen Esad, düşen Rus uçağının 'İsrail'in kibirinin bir sonucu' olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da , uçak faciası hakkında İsrail'den daha kapsamlı bir açıklama beklediklerini söyledi.





Suriye Devlet Başkanı mektupta, “Rus askeri savaş uçağı Il-20’nin Akdeniz sularına düşmesiyle ilgili olarak Suriye halkı adına en derin başsağlığı diliyorum” ifadesine yer verdi.



Esad, bu trajedinin Rusya ve Suriye’nin teröre karşı mücadelesini durdurmayacağı umudunu dile getirdi.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, uçak faciasının 'İsrail'in kibirinin bir sonucu' olduğunu dile getirdi.



İsrail ordusuna ait F-16 uçakları Suriye'de saldırı gerçekleştirdiği sırada 15 askerin bulunduğu Rus İl-20 uçağı ile irtibat kesilmişti.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uçağın Suriye ordusunun S-200 savunma sistemlerinin hedefine sürüklendiğini ve böylece vurulduğunu söylemişti.



ulusal.com.tr Rus Il-20 uçağının düşmesi sonucu Rus askerlerin ölmesiyle ilgili Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e taziye mektubu gönderdi.Suriye Devlet Başkanı mektupta, “Rus askeri savaş uçağı Il-20’nin Akdeniz sularına düşmesiyle ilgili olarak Suriye halkı adına en derin başsağlığı diliyorum” ifadesine yer verdi.Esad, bu trajedinin Rusya ve Suriye’nin teröre karşı mücadelesini durdurmayacağı umudunu dile getirdi.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, uçak faciasının 'İsrail'in kibirinin bir sonucu' olduğunu dile getirdi.İsrail ordusuna ait F-16 uçakları Suriye'de saldırı gerçekleştirdiği sırada 15 askerin bulunduğu Rus İl-20 uçağı ile irtibat kesilmişti.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uçağın Suriye ordusunun S-200 savunma sistemlerinin hedefine sürüklendiğini ve böylece vurulduğunu söylemişti.