Esad rejimi yıkıldı: İngiltere’den açıklama geldi

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “Suriye halkı yıllarca barbarca bir yönetim altında acı çekti. Şimdi barış ve istikrarı sağlama zamanı” ifadelerini kullandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Esad rejimi yıkıldı: İngiltere’den açıklama geldi
Yayınlanma:

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yazılı bir açıklama yaparak, gelişmeleri “eşi benzeri görülmemiş” olarak değerlendirdi. Starmer, Esad rejiminin uzun yıllar boyunca uyguladığı baskıcı politikaların Suriye halkına büyük zarar verdiğini vurguladı ve rejimin sona ermesini olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi.

Starmer, açıklamasında; “Suriye'de son saatlerde ve günlerde yaşanan gelişmeler, eşi benzeri görülmemiş bir durum. Ortaklarımızla temas halindeyiz ve durumu yakından izliyor. Suriye halkı Esad'ın barbarca yönetimi altında acı çekti. Rejimini çok uzun süre devam ettirdi ve biz onun gidişini memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi odak noktamız siyasi bir çözümün hakim olmasını sağlamak, barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi. Tüm tarafları, sivilleri ve azınlıkları korumaya ve temel yardımların en savunmasız durumdaki kişilere ulaştırılmasını sağlamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Bakanlık açıkladı: Kanserojen maddele içeren ürünler listesi yayınlandıBakanlık açıkladı: Kanserojen maddele içeren ürünler listesi yayınlandıSağlık
Perinçek'ten soruşturma iddialarına yanıt: "Bütün fikirlerim Türkiye'nin güvenliği cephesindendir"Perinçek'ten soruşturma iddialarına yanıt: "Bütün fikirlerim Türkiye'nin güvenliği cephesindendir"Siyaset

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

suriye esad
Günün Manşetleri
"Bütün fikirlerim Türkiye'nin güvenliği cephesindendir"
"Esad ve ailesi Moskova'ya ulaştı"
"Neyin bayramını kutluyorsunuz?"
Polonez işçileri kefenlerini giydi
Rusya'dan son dakika Esad açıklaması
Suriye'nin sorumlusu biziz açıklaması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler
Trafik denetimi verileri açıklandı
Suriye Başbakanı'ndan Esad açıklaması
Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı arasında kritik görüşme
Çok Okunanlar
Rusya'dan son dakika Esad açıklaması Rusya'dan son dakika Esad açıklaması
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman?
"Savaş bitmedi, şimdi başlıyor" "Savaş bitmedi, şimdi başlıyor"
"Neyin bayramını kutluyorsunuz?" "Neyin bayramını kutluyorsunuz?"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler