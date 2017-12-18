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Esad: YPG vatan hainidir

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Amerika destekli terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'yi "vatan haini" olarak nitelendirdi. Esad, terör örgütü YPG için "yabancı güçlerin çıkarına hizmet edenler" yorumunu yaptı

Esad: YPG vatan hainidir

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Hmeymim Askeri Üssü'nde Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitri Rogozinle biraraya geldi. 

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beşar Esad PKK'nın Suriye kolu YPG terör örgütüyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. 

Esad, "Kürtler olarak tanımlananlardan bahsederken aslında sadece Kürtlerden bahsetmiyoruz. Başta Amerika olmak üzere yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet edenler, vatan hainidir" dedi.

Suriye'nin kuzey bölgelerini kontrol eden PYD'nin silahlı kanadı YPG, Amerika tarafından bölgede "müttefik" olarak kabul ediliyor.

PYD geçen yıl "Kuzey Suriye Federasyonu"nun kurulduğunu ilan etmiş, Şam yönetimi ise böyle bir federal yapıyı tanımadığını açıklamıştı.

ulusal.com.tr





Etiketler; #abd #esad #pyd
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