Afrin harekatı ile kan kaybeden PKK/PYD, Suriye'nin teslim olma şartlarını kabul etmedi. Suriye hükümeti ise uzlaşmaya yanaşmayan terör örgütünün Afrin’e erişim sağlayan geçiş noktalarını kapattı. PKK/PYD bölgede iyice köşeye sıkıştı.

Zeytin Dalı Harekatı ile ağır darbe yiyen terör örgütü PKK/PYD, son çare olarak Suriye hükümetine beyaz bayrak uzatmıştı.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan askeri destek talep eden, karşılığında Afrin'i Şam'a teslim etmek isteyen terör örgütü umduğunu bulamadı.



Rusya'nın arabuluculuk yaptığı ileri sürülen görüşmelerde PKK/PYD, Suriye hükümetinin silahlarını bırakarak teslim olma şartını kabul etmedi.



Suriye hükümeti ise Esad'ın talimatı ile örgütün Afrin'e çıkış sağladığı noktaları kapattı.



Suriye ordusu, bölücü terör örgütünün Türk ordusunun başarı ile ilerlediği Afrin'e ikmal ve sevkiyat yollarını kesti.



Afrin bölgesinde Amerika tarafında da yalnız bırakılan PKK/PYD iyice köşeye sıkıştı.



Türk savaş uçakları harekatın 11'üncü gününde Afrin bölgesindeki teröristlere "teslim olun" bildirileri atarak, çağrı yapmıştı.



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