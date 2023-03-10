Esad'dan Şi'ye tebrik mesajı: "Suriye ve Çin arasındaki tarihi dostluk..."

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Çin Devlet Başkanı seçilen Şi Cinping'e gönderdiği tebrik mesajında “Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı olarak yeniden seçilmeniz dolayısıyla, şahsım ve Suriye Arap halkı adına size en derin tebrikleri sunmak ve dost ülkeniz için refah ve yükselişin devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, mesajında şunları kaydetti:

- Çin halkının tüm vekillerinin iktidarda kalacağınız, keza Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olarak seçilmeniz, Güç faktörlerine sahip olması, onu doğruluk, iyilik ve adalet ilkelerine inancınızı paylaşan tüm insanların arzuladığı bir ağırlık merkezi haline getirdiği, kaos ve savaşları yaymak ve dünyada bir dengesizlik durumunu sürdürmek için dar çıkarlara dayalı ülkeler ve politikalar karşılığında, dünyada barış ve istikrarı yaymayı amaçlayan ve çalışan bir güvenlik faktörü olan Çin’in geçmişte tanık olduğu artan ve müreffeh kalkınma yolunda net vizyonlarınız ve özverili çalışmalarınızla elde edebildiğiniz somut etkinin ve net başarının bir göstergesidir.

- Suriye ile Çin arasındaki tarihi dostluk ilişkileri, Suriye halkı için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Birçok alanda ikili ortak iş birliğinin bu ilişkilerin güçlenmesinde büyük etkisi ve iki dost halkın çıkarları doğrultusunda hedefe ulaşılmasına katkı sağlayan pratik bir yansıması olmuştur. Bizler, bu ilişkileri ilerletmeye, geliştirmeye ve onlara yeni ufuklar açmaya devam etmek için her zaman sizinle birlikte özenle çalışmaya devam etmek istiyoruz