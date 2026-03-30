CBS’in "60 Minutes Overtime" programına katılan William McNulty, ABD’nin askeri "üstünlüğünü" kaybetme eşiğinde olduğunu vurguladı.

"ABD ÇARESİZ KALACAK"

McNulty’ye göre, İHA teknolojisi savaş yöntemlerinde köklü bir kırılma yarattı ve ABD bu sürece entegre olamazsa, Rusya’nın Ukrayna sahasında başarıyla uyguladığı insansız sistemler karşısında çaresiz kalacak. Eski Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin ile yapılan değerlendirmeler, Amerikan stratejilerinin modern tehditler karşısında "eskimiş" kaldığı gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı.

FİYAT-PERFORMANS TEKNOLOJİSİ, PAHALI HEGEMONYAYI BİTİRİYOR

Savaş sahasındaki ekonomik dengesizlik, ABD’nin devasa savunma bütçelerinin etkinliğini sorgulatıyor.

McNulty’nin "uyum sağlanmazsa üstünlük kaybedilecek" uyarısı, aslında ABD’nin savunma sanayisindeki tekelleşmiş ve yavaş işleyen yapısına yönelik bir eleştiri niteliğinde.

Ukrayna sahasındaki hava gözetleme İHA’ları için Amerikan fonlarını yöneten McNulty, Pentagon’un mevcut hızıyla Rusya ve diğer rakiplerinin insansız sistem stratejilerine yanıt vermesinin imkansızlığına işaret etti. Bu durum, Washington’ın uzun süredir sığındığı "teknolojik üstünlük" kalesinin temelinden sarsıldığını gösteriyor.