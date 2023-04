Eski ABD Başkanı Donald Trump Çin Devlet Başkanı Şi'nin "zeki" olduğunu söyledi

Trump’ın Fox News televizyonuna verdiği mülakatta ilginç diyaloglar yaşandı.

Mevcut Başkan Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme sürecini oldukça kötü yönettiğini ve yönetimin bunun için de kendisini suçladığını söyleyen Trump, "Benimle bir alakası yoktu. Ben de çıkacaktım ama güçlü ve itibarlı bir şekilde çıkacaktım" dedi.

Trump, kendisi görevde olsaydı çok daha hızlı çekileceklerini, arkada ekipman ve ABD vatandaşlarını bırakmayarak çıkmış olacaklarını söyledi.

Eski ABD Başkanı sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Generallerden çekilirken oradaki ekipmanın tamamının getirilmesini istediğini belirten Trump şöyle devam etti:

- Onlara her çiviyi, her çadırı bile istediğimi söyledim. 'Çadırları çıkarmak oldukça zor.' dediler bana. Çadırları, tankları, uçakları, her şeyin getirilmesini istediğimi söyledim. Hatta Milley gibi birkaçı benimle bu konuda mücadele etti. 'Efendim ekipmanı arkada bırakmak daha ucuz.' dedi. Ben de o zaman '100 milyon dolarlık uçağımız var. Orada duruyor, tek ihtiyacı yakıt. Jet yakıtı koyun ve tüm ekipmanı Pakistan’a, diğer yerlere veya ülkeye getirin. Şimdi siz bana orada 100 milyon dolarlık uçağı bırakmanın daha ucuz olduğunu mu söylüyorsunuz?’ dedim. İşte böyle aptallarla uğraşıyorduk. Geride 85 milyar dolarlık ekipman bıraktılar. Arkada ABD vatandaşlarını bıraktılar, askeri önce çıkardılar. Asker en son çıkar.