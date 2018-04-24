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Eski ABD başkanı George H.W. Bush hastaneye kaldırıldı

Eski ABD Başkanı 93 yaşındaki George H.W. Bush’un, önceki gün eşi Barbara Bush'un cenazesine katıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Eski ABD başkanı George H.W. Bush hastaneye kaldırıldı

Aile sözcüsü Jim McGrath yaptığı açıklamada, Bush'un Pazar sabahı kanında yayılan bir enfeksiyonun bulaşmasından sonra Houston Methodist Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındığını söyledi. 

McGrath, "Tedavilere yanıt veriyor ve iyileşiyor gibi görünüyor. Durumla ilgili gelişmeleri aktaracağız." şeklinde konuştu. 

George H.W. Bush, 1989-93 yılları arasında ABD başkanlığı yapmıştı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #George H.W. Bush #Barbara Bush
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