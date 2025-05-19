Eski ABD başkanı Joe Biden’a kanser şoku!

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a yapılan tetkikler sonucunda agresif türde prostat kanseri teşhisi konuldu. Kanserin kemiklere metastaz yaptığı belirtilirken, Biden'ın tedavi süreciyle ilgili kararını ailesiyle birlikte alacağı açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eski ABD başkanı Joe Biden’a kanser şoku!
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Eski ABD Başkanı Joe Biden'a agresif prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklandı. Biden'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, prostatında tespit edilen küçük bir nodülün ardından ileri tetkiklerin gerçekleştirildiği ve kanserin kemiklere metastaz yaptığı belirtildi.

Biden'ın sağlık ekibi tarafından yapılan açıklamada, prostat kanseri teşhisinin 16 Mayıs Cuma günü konulduğu ifade edildi. İdrar semptomları nedeniyle yapılan muayene sırasında prostat nodülü fark edilen Biden'ın, ileri düzey testler sonucunda agresif bir tümör taşıdığı ortaya çıktı.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ MASADA

Yapılan açıklamada, kanser hücrelerinin saldırganlığını değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 olarak tespit edildiği bildirildi. Gleason skorunun 7'nin üzerinde çıkması, hastalığın daha hızlı ilerlediğini ve tedaviye hızlıca başlanması gerektiğini gösteriyor.

Biden'ın tedavi süreciyle ilgili seçenekleri ailesiyle birlikte değerlendirdiği ve kısa sürede tedaviye başlanacağı açıklandı. Kemiklere metastaz yapmış olması, tedavi sürecinin daha dikkatli ve yoğun geçeceğini işaret ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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