Eski başbakanın cenazesinde izdiham! 6 ölü, 160’tan fazla yaralı var

Kenya’da eski Başbakan Raila Odinga’nın cenaze merasimleri faciaya dönüştü. Nyayo Stadyumu’nda yaşanan izdiham ve güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu şimdiye kadar 6 kişi yaşamını yitirdi, 160’tan fazla kişi yaralandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, stadyumda kurulan sahra hastanesinde 163 kişiye müdahale ettiklerini, 34 kişinin ileri tedavi için hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Yaralanmaların çoğunun künt travma ve kırıklardankaynaklandığı belirtildi. MSF, “Ne yazık ki bugün yaşanan izdihamda 2 kişi yaşamını yitirdi” ifadelerini kullandı.

GÖZ YAŞARTICI GAZ VE GERÇEK MERMİ KULLANILDI

Bir gün önce Nairobi'deki Kasarani Stadyumu’nda yapılan halka açık cenaze töreninde de benzer bir trajedi yaşanmıştı. Güvenlik güçlerinin kalabalığı kontrol altına almak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandığı, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

CENAZE YARIN DEFNEDİLECEK

Yerel basına göre, dünkü törenin bitiminde kalabalığın tabutun bulunduğu alana doğru aniden yönelmesi üzerine izdiham meydana geldi. Stadyumun çeşitli bölümlerinde yaşanan panik ve ezilme olayları nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

Odinga'nın naaşı, güvenlik önlemlerine rağmen yoğun kalabalıkların toplandığı törende büyük izdihamla karşılanmıştı. Cenaze yarın, Nairobi'nin yaklaşık 420 kilometre batısındaki Bondo’daki aile mezarlığına defnedilecek.

Kenya siyasetinin son on yıllarına damga vuran Odinga, Hindistan’da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirmişti.