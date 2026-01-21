Eski başbakanın suikast davasında yeni gelişme: Mahkeme o sanık için kararını açıkladı

Japonya devlet televizyonu NHK'nin aktardığı bilgilere göre, Nara Bölge Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hüküm verildi.

Mahkeme Hakim Heyeti Başkanı Tanaka Şiniçi, heyetin kararı doğrultusunda, eski Başbakan Abe'yi öldüren Yamagami Tetsuya'nın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Karar duruşmasında söz alan Yamagami'nin avukatı, müvekkili için verilebilecek hapis cezasının 20 yıldan fazla olmaması gerektiğini savundu. Savunma tarafı, katil zanlısının “dini bir grup tarafından” zarar gördüğünü iddia etti. Avukat ayrıca, Yamagami'nin çocukluk döneminde yaşadığı travmaların kendisini “Abe'yi öldürmeye motive ettiğini” öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

"Ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı" ünvanını taşıyan (2006-2007 ve 2012-2020 dönemleri) Abe Şinzo, Temmuz 2022'de Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu yakınında, partisinin açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Suikastın ardından yakalanan zanlı Yamagami, Birleşme Kilisesi'ne (FFWPU) destek veren mesajından dolayı Abe'ye kin beslediğini belirtmişti. Yamagami, sorgusunda annesinin söz konusu kiliseye yüksek miktarda bağış yaptığını ve bu bağışların ailesini iflas ettirdiğini savunmuştu.

Suikastın perde arkasındaki Birleşme Kilisesi hakkında, "manipülatif bağış topladığı ve üye edindiği" gerekçesiyle feshedilmesi için dava açılmıştı. 2023 yılında yapılan tasfiye başvurusu Mart 2025'te karara bağlandı. Mahkeme, Birleşme Kilisesi'nin feshedilmesine hükmetti. Bu kararla FFWPU, "dini kuruluş" vasfını ve vergi muafiyet hakkını yitirdi ancak Japonya içindeki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Abe'nin uğradığı suikasta ilişkin dava, olaydan yaklaşık 3 yıl sonra başlamıştı. 28 Ekim 2025'te görülen ilk duruşmada Yamagami, üzerine atılı suçu kabul etmişti.