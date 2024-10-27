Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e suikast girişimi

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Bolivya’nın Shinahota kentinde bir suikast girişimine maruz kaldı. Morales’in seyahat ettiği araca 14 el ateş açıldı. Saldırıdan sağ kurtuldu.

ULUSAL KANAL'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan X hesabından geçmiş olsun mesajını paylaştı:

"GEÇMİŞ OLSUN MORALES! VENCEREMOS!

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Bolivya’nın Shinahota kentinde bir suikast girişimine maruz kaldı. Morales’in seyahat ettiği araca 14 el ateş açıldı. Saldırıdan sağ kurtuldu.

Darbe girişimlerin de hedefi olan anti-emperyalist lider Morales suikast girişimini sağ olarak atlattı. Bolivya'nın eski cumhurbaşkanı Evo Morales ile 2021'de Venezuela'nın bağımsızlığının 200. yılında başkent Karakas'ta yapılan Dünya Halkları Kongresi'nde görüşme fırsatımız olmuştu.

Ömrü ABD'nin Latin Amerika sömürüsüne karşı mücadele ile geçen Morales,ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadele konularını bahane ederek ülkelere müdahale ettiğini ve jeopolitik amaçlarla kullandığını vurgulamıştı:

“Kuzey Amerika imparatorluğundan, siyasi bir bahane olarak kullanılan uyuşturucu kaçakçılığına karşı bir mücadele olmadığına ikna oldum. Örneğin Kolombiya'da askeri üsler kurdular ve uyuşturucu kaçakçılığı büyüyor, ABD'nin benzer yatırımları ve terör devam ediyor, uyuşturucu kaçakçılığı, yani hiçbir şeyle savaşmadıklarını ve jeopolitik çıkarlarla kullandıklarını gösteren bir örnek."