Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e suikast girişimi

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Bolivya’nın Shinahota kentinde bir suikast girişimine maruz kaldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e suikast girişimi
Yayınlanma:

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Bolivya’nın Shinahota kentinde bir suikast girişimine maruz kaldı. Morales’in seyahat ettiği araca 14 el ateş açıldı. Saldırıdan sağ kurtuldu.

ULUSAL KANAL'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan X hesabından geçmiş olsun mesajını paylaştı:

"GEÇMİŞ OLSUN MORALES! VENCEREMOS!

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Bolivya’nın Shinahota kentinde bir suikast girişimine maruz kaldı. Morales’in seyahat ettiği araca 14 el ateş açıldı. Saldırıdan sağ kurtuldu.

Darbe girişimlerin de hedefi olan anti-emperyalist lider Morales suikast girişimini sağ olarak atlattı. Bolivya'nın eski cumhurbaşkanı Evo Morales ile 2021'de Venezuela'nın bağımsızlığının 200. yılında başkent Karakas'ta yapılan Dünya Halkları Kongresi'nde görüşme fırsatımız olmuştu.

Ömrü ABD'nin Latin Amerika sömürüsüne karşı mücadele ile geçen Morales,ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadele konularını bahane ederek ülkelere müdahale ettiğini ve jeopolitik amaçlarla kullandığını vurgulamıştı:

“Kuzey Amerika imparatorluğundan, siyasi bir bahane olarak kullanılan uyuşturucu kaçakçılığına karşı bir mücadele olmadığına ikna oldum. Örneğin Kolombiya'da askeri üsler kurdular ve uyuşturucu kaçakçılığı büyüyor, ABD'nin benzer yatırımları ve terör devam ediyor, uyuşturucu kaçakçılığı, yani hiçbir şeyle savaşmadıklarını ve jeopolitik çıkarlarla kullandıklarını gösteren bir örnek."

İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklamaİran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklamaDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Bolivya Evo Morales suikast
Günün Manşetleri
32 günlük grev zaferle sonuçlandı
"Erdoğan'ın ya elini rahatlatmak ya da önünü kesmek istiyor"
Tel Aviv'de kamyonla ezme eylemi
15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama
TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı
522 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldı
Ankara'da katliam gibi kaza
El Clasico'da kazanan Barcelona
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek Elektrik kesintisi saatler sürecek
İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı
Anaokulunda kahve faciası: 1.5 yaşındaki Aden yanıklar içinde Anaokulunda kahve faciası: 1.5 yaşındaki Aden yanıklar içinde
Ankara'da katliam gibi kaza Ankara'da katliam gibi kaza