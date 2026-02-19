Eski devlet başkanına ayaklanma suçundan müebbet hapis cezası

Güney Kore'de Aralık 2024'te ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle yargılanan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ayaklanma suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan dönemin üst düzey savunma ve emniyet yetkilileri de ağır hapis cezaları aldı.

Eski devlet başkanına ayaklanma suçundan müebbet hapis cezası
Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkındaki kararını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre mahkeme, Yoon'u sıkıyönetim ilanı sonrası parlamento binasına asker göndererek Ulusal Meclisi "işlevsiz hale getirmeyi" amaçladığı için "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu buldu. Özel yetkili savcıların idam cezası talep ettiği davada, eski Devlet Başkanı müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERE AĞIR CEZALAR

Sıkıyönetim sürecine dahil olan diğer sanıkların cezaları da karara bağlandı. Mahkeme heyeti, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a 30 yıl, eski Savunma İstihbarat Komutanı Noh Sang-won'a ise 18 yıl hapis cezası verdi. Emniyet teşkilatından yargılanan eski Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho 12 yıl, Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik ise 10 yıl hapse çarptırıldı.

Dönemin Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesini sunarak ülkede sıkıyönetim ilan etti. Ulusal Meclisin kararı iptal etmesiyle geri adım atan Yoon hakkında, 14 Aralık 2024'te mecliste yapılan oylamayla azil süreci başlatıldı ve geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te Ulusal Meclisin talebini onaylayarak Yoon'u resmen görevden aldı.

YENİ BAŞKAN HAZİRAN'DA GÖREVİ DEVRALDI

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından ülkede yeni devlet başkanını belirlemek üzere seçime gidildi. Seçimi kazanan ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te mecliste yemin ederek devlet başkanlığı görevine başladı.

Güney Kore
