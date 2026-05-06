Eski devlet başkanının eşini yargılayan hakim ölü bulundu

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın bildirdiğine göre, polis ekipleri gelen bir ihbar üzerine Seul Yüksek Mahkemesi yerleşkesine intikal etti. Emniyet güçleri yerleşkede yaptıkları incelemede, görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'nin yolsuzluk suçlamaları kapsamında görülen temyiz davasına başkanlık eden yargıç Shin Jong-o'nun cansız bedenini buldu.

CEBİNDEN ÖZÜR NOTU ÇIKTI

Olay yerindeki ilk tespitlerin ardından yargıcın ölüm şekline dair detaylar paylaşıldı. Yargıcın cebinde özür ifadeleri içeren bir not bulduklarını belirten yetkililer, Shin'in yüksekten düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti. Şüpheli ölümün ardından güvenlik güçleri ve yetkililer, olayda cinayet şüphesi bulunmadığını ve ölüm nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürdüklerini aktardı.

Yargıç Shin'in ölümü, ülkede büyük siyasi yankı uyandıran davanın ağırlaştırılmış ceza kararının ardından geldi. Nisan ayının sonunda, eski Devlet Başkanı Yoon'un eşi Kim hakkında lüks hediyelerle rüşvet aldığı gerekçesiyle verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası için temyize gidilmişti. Yargıç Shin'in görev yaptığı Seul Yüksek Mahkemesi, Kim'i hisse senedi fiyat manipülasyonundan kısmen suçlu, rüşvetten ise suçlu bularak, daha önce verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasının 4 yıla çıkarılmasına karar vermişti.

BİNLERCE DOLARLIK RÜŞVET VE MANİPÜLASYON İDDİALARI

Davanın odağındaki isim Kim Keon Hee, seçimlere müdahale ve rüşvet dahil çeşitli suçlamalarla çıkarılan tutuklama emrinin ardından 12 Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı. Sermaye piyasası kanunu, siyasi fonlar kanunu ve arabuluculuk için rüşvet kabulüne ilişkin yasayı ihlal ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Kim'e isnat edilen suçlar oldukça geniş bir kapsama sahipti. Bu iddialar arasında, kilise yetkililerine imtiyaz sağlamak ve 2009-2012 döneminde Güney Kore'de bir BMW bayisi olan Deutsch Motors'u ilgilendiren bir hisse senedi fiyat manipülasyon planına katılmak bulunuyordu.

Soruşturmayı derinleştiren özel savcılık, Aralık 2025'te Kim'in kamu görevleri ve siyasi adaylıklar karşılığında lüks hediyeler kabul ettiğinin tespit edildiğini açıklamış, bu kapsamda, toplam 370 milyon won (259 bin dolar) değerinde hediyeler aldığını ifade etmişti.