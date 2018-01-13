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Eski Fransız bakandan Trump için “iğrenç başkan“ benzetmesi

Eski Kültür Bakanı ve Arap Dünyası Enstitüsü Başkanı Lang, Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek, "İğrenç ülkelerden geliyorlar" ifadeleri üzerine Trump için "iğrenç başkan" sözlerini kullandı

Eski Fransız bakandan Trump için “iğrenç başkan“ benzetmesi

 Eski Fransa Kültür Bakanı ve Arap Dünyası Enstitüsü Başkanı Jack Lang, Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek, "İğrenç ülkelerden geliyorlar" ifadeleri üzerine Trump için "iğrenç başkan" sözlerini kullandı.

Lang, Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek, "İğrenç ülkelerden geliyorlar" sözlerine tepki gösterdi.
Trump'ın söz konusu ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından, "Trump iğrenç başkan" mesajını paylaşan Lang, basına yaptığı açıklamada, Trump için bütün dünyada "iğrenç başkan" denilmesini istediğini belirterek, Haiti ve Afrikalı ülkelerle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.
Lang, Trump'ın her gün birilerine hakaret ettiğini ve bu hakaretlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Trump'ın "yabancı düşmanı" ve "ırkçı" olduğunun belirten Lang, Trump'ın bu sözleri ABD'nin başkanına yakışmayan sözler olduğunun altını çizdi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Trump, dün Oval Ofis'te göçmenlerle ilgili bir görüşmede bazı göçmen ülkelerini "ağır sözlerle" itham etmişti.

Trump'ın, "(Bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri kastederek) Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." sözlerini kullandığı belirtilmişti.
Lang, cumhurbaşkanı François Mitterand döneminde Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Jack Lang #fransa #abd #donald trump
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