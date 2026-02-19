Eski İngiltere prensi Andrew gözaltına alındı

Birleşik Krallık'ta "kamu görevini kötüye kullanma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, eski İngiltere Prensi Andrew Norfolk'ta gözaltına alındı.

BBC'nin aktardığı bilgilere göre, eski İngiltere Prensi Andrew bugün Norfolk'ta gözaltına alındı.

Andrew Mountbatten-Windsor hakkındaki gözaltı işleminin, Birleşik Krallık'ta süregelen kamu görevini kötüye kullanma iddialarına ilişkin soruşturma çerçevesinde yapıldığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

