Eski İsrail Başbakanı Bennett'ten ülke yönetimiyle ilgili açıklama

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Netanyahu yönetimiyle ilgili açıklama yaptı. Bennett, ülke idaresini "devlete ve askerlerine karşı çalışan çılgın ve hasta yönetim" olarak nitelendirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Eski İsrail Başbakanı Bennett'ten ülke yönetimiyle ilgili açıklama
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Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, sosyal medya hesabı X üzerinden Netanyahu yönetimiyle ilgili açıklama yaptı.

Bennett, yaptığı paylaşımda, Başbakan Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevinden alarak yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı atama kararını değerlendirdi.

Bennett, "Ülkemiz için önemli olan şeylerle tüm bağlarımızı kaybetmiş, gerçekte İsrail'e ve ordunun askerlerine karşı çalışan çılgın ve hasta bir yönetimimiz var." ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Bennett, Gallant'ın görevden alınmasına karşı yapılan protestoları destekleyeceğini ve yeniden siyasete dönebileceğini ima etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almıştı.

Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı!Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı!Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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