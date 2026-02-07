Eski NFL oyuncusu cinayetten gözaltına alındı

NFL’de bir dönem forma giyen Darron Lee, kız arkadaşını öldürme şüphesiyle Tennessee’de gözaltına alındı. Şerif Ofisi, ön bulguların ölümün cinayet olabileceğine işaret ettiğini açıklarken, Lee’nin delilleri karartmakla suçlandığı belirtildi.

Amerikan Futbolu Ligi’nde (NFL) bir dönem forma giyen Darron Lee yeniden gündeme geldi. 31 yaşındaki eski oyuncu, kız arkadaşını öldürme şüphesiyle gözaltına alındı.

Yetkililer, Lee’nin yalnızca cinayet şüphesiyle değil, aynı zamanda delilleri karartmakla da suçlandığını açıkladı. Lee’nin 11 Şubat’ta mahkeme karşısına çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Hamilton Bölgesi Şerif Ofisi, olayla ilgili yaptığı açıklamada soruşturmanın ilk bulgularına dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı:

"Ön bulgular, kurbanın ölümünün bir cinayet sonucu olduğunu göstermektedir"

Öte yandan Lee’nin, 2023 yılında darp ve aile içi şiddet suçlamalarıyla da tutuklandığı kaydedildi.

