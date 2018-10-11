Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımda işlediği suçlar nedeniyle eski Sırp komutan Ostoja Stanisic 5 yıl hapse mahkum edildi.

Bosna Hersek Mahkemesince daha önce 11 yıl hapse mahkum edilen ancak bu kararın temyiz konseyi tarafından iptal edilmesi nedeniyle yeniden görülen davada, eski Sırp komutan Stanisic hakkındaki nihai karar açıklandı.



Savaşta Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) bünyesindeki Zvornik Tugayı'nın komutanı olan Stanisic, mahkeme tarafından bir kez daha suçlu bulunarak 5 yıl hapse mahkum edildi.



Aynı davada yargılanan Stanisic'in o dönemdeki yardımcısı Marko Milosevic ise delil yetersizliğinden beraat etti. Milosevic, geçen yıl karara bağlanan ilk davada da beraat etmişti.



Bosna Hersek Mahkemesinde 31 Mart 2017'de görülen ilk davada, Stanisic'e 11 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkemenin temyiz konseyi, 5 Aralık 2017'de bu kararı bozmuş ve davanın yeniden görülmesine hükmetmişti.



Stanisic ile Milosevic, 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak erkeğin katledildiği Srebrenitsa soykırımında işledikleri suçlardan yargılanıyordu. İki eski Sırp asker, Bosna Hersek'in doğusundaki Zvornik'e bağlı Petkovci köyünde 800 civarında Srebrenitsalıyı öldürmekle suçlanıyordu.



5 yıldan daha uzun süren davada, 39 tanık ve 2 bilirkişi ifadesine başvuruldu.