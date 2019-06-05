banner1005
Johansson hayatını kaybetti
Johansson hayatını kaybetti
Hatay'da 3 IŞİD şüphelisi tutuklandı
Hatay'da 3 IŞİD şüphelisi tutuklandı
Doğu Perinçek'ten bayram mesajı
Doğu Perinçek'ten bayram mesajı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını kaybetti

UEFA eski başkanı Lennart Johansson (89) hayatını kaybetti.

Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını kaybetti

 Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) eski başkanı Lennart Johansson (89) hayatını kaybetti.

İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Johansson'un vefat ettiği belirtildi.

1985-1990 yıllarında İsveç Futbol Federasyonunun başkanlığını yapan Johansson, 1990'dan itibaren 17 yıl UEFA Başkanlığı görevini yürüttü. 

2000 yılında Arsenal'ı penaltılarla mağlup ederek UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, kupayı Johansson'un elinden almıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #UEFA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.