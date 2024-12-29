Esma Esad hakkında yeni karar

Şam'ın düşmesinin ardından Rusya'ya giden Suriye'nin eski lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a İngiltere kapıları kapandı. İngiltere, seyahat yaptırımı uyguladığı vatandaşı Esma Esad'ın ülkeye giremeyeceğini açıkladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Esma Esad hakkında yeni karar
Yayınlanma:

İngiltere Başbakanlık kaynakları, Suriye'nin eski lideri Beşşar Esad'in İngiliz vatandaşı eşi Esma Esad'in seyahat yaptırımı uygulanan bir şahıs olduğunu ve İngiltere'ye giremeyeceğini ifade etti.

İngiliz medyasında yer alan haberde, Esma Esad'in kanser tedavisi gördüğü ve yaşama şansının yüzde 50 olduğu kaydedildi.

İNGİLTERE'YE DÖNEMEYECEK

İngiliz Başbakanlık kaynakları ise kanser tedavisini İngiltere'de sürdürmek isteyen Esad'in doğduğu ve vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyeceğini ifade etti.

Başbakanlık kaynakları, 2020'de süresi dolan İngiliz pasaportunu yenilemeyen Esad'in herhangi bir seyahat dökümanının bulunmadığını açıkladı.

The i Paper gazetesi de pasaport süresi dolan Esad'in, aynı zamanda seyahat kısıtlaması ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlara tabi olduğunu hatırlattı.

Gazeteye konuşan başbakanlık kaynakları, Esad'e uygulanan yaptırımlar nedeniyle İngiltere'ye girişinin mümkün olmadığını belirtti.

Ülkede vatandaşlıktan çıkarma yetkisi bulunan İçişleri Bakanı Yvette Cooper ise Esad'in ülkeye girişine izni verilmeyeceğini açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 9 Aralık'ta Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Esad'in İngiltere'ye dönme ihtimali karşısında, "Esad, yaptırım uygulanan bir kişidir ve burada hoş karşılanmayacaktır." demişti.

ATM'lerden para çekenler dikkat: Yeni dönem başlıyorATM'lerden para çekenler dikkat: Yeni dönem başlıyorEkonomi

Kaynak: DHA

Esma Esad Beşşar Esad suriye ingiltere
Günün Manşetleri
"Uyarıyoruz, PKK ile el ele ABD-İsrail projesinde görev alırsınız"
Sınır ötesinde 4 PKK'lı öldürüldü
"Gereken pozitif adımı atmaya hazırım"
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Güney Kore'de feci uçak kazası: Çok sayıda can kaybı
Bakan Göktaş'tan Narin cinayeti davası ile ilgili açıklama
Bakan Tunç'tan Narin cinayeti davası ile ilgili açıklama
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
O illet için saat verildi
Balıkesir'deki patlamayla ilgili yeni gelişme
Çok Okunanlar
2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar 2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar
Ülkelerin maaşlarla ev alabilme süresi açıklandı Ülkelerin maaşlarla ev alabilme süresi açıklandı
ATM'lerden para çekenler dikkat: Yeni dönem başlıyor ATM'lerden para çekenler dikkat: Yeni dönem başlıyor
Faiz kararı sonrası güncel rakam: İşte 200 bin TL'nin aylık getirisi... Faiz kararı sonrası güncel rakam: İşte 200 bin TL'nin aylık getirisi...
Memur zammı Ocak 2025 son tablo: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur zammı Ocak 2025 son tablo: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?