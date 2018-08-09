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Esma Esad'ın kanser tedavisi başladı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a meme kanseri teşhisi koyulduğu ve tedavi sürecine başlandığı duyuruldu. Esma Esad tedavisinin ilk sürecine Şam’daki bir hastanede başladı.

Esma Esad'ın kanser tedavisi başladı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a meme kanseri teşhisi koyuldu ve tedavinin ilk sürecine başlandı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı basın ofisi, Esma Esad'ın erken evrede keşfedilen kötü huylu bir tümör için tedavi altında olduğunu aktardı. 

Esma Esad tedavisinin ilk sürecine Şam’daki bir hastanede başladı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı basın ofisi resmi facebook sayfasında, Esad çiftinin tedavi sırasında çekilen bir fotoğrafını da paylaştı.

İngiltere'de doğan ve büyüyen Suriye Devlet Başkanı'nın eşi Avrupa Birliği tarafından hakkında yaptırım kararı alınan 12 kişiden biriydi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #beşar esad #Esma Esad
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