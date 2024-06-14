EURO 2024'te tarihe geçen rakam

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), 50 milyondan fazla taleple organizasyon tarihinin en fazla bilet başvurusu yapılan turnuvası oldu.

EURO 2024'te tarihe geçen rakam
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

UEFA'nın açıklamasına göre, 50 milyonu aşan yüksek talep nedeniyle 2,7 milyon biletin yaklaşık 2,3 milyonluk kısmı genel satışa ve takım taraftarlarına sunuldu. Şu ana kadar genel satış için 1 milyon 266 bin 4, katılımcı ülkelerin taraftarları için ise 1 milyon 27 bin 143 bilet tahsis edildiği belirtildi.

Yoğun talep nedeniyle başlangıçta planlanandan 93 bin 147 daha fazla biletin satışa çıkarıldığı açıklandı.

EN ÇOK BİLET ALANLAR

Ev sahibi Almanya'nın yanı sıra İngiltere, Avusturya, İsviçre ve Hollanda'dan futbolseverler en fazla bilet alan taraftarlar arasında yer aldı.

Berlin'deki final, Münih'teki açılış ve Münih ile Dortmund'daki yarı finaller en fazla talep gören karşılaşmalar olarak kaydedildi.

Euro 2024'de ilk düdük çalıyorEuro 2024'de ilk düdük çalıyorSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# rekor # tarihi rekor # Euro
Çok Okunanlar
Altın yorumcusu İslam Memiş uyardı: "Altın bayramdan sonra bu fiyat olacak..."
Altın yorumcusu İslam Memiş uyardı: "Altın bayramdan sonra bu fiyat olacak..."
Borcu olanlar dikkat: İhtiyaç kredisi kullanacaklara güzel haber
Borcu olanlar dikkat: İhtiyaç kredisi kullanacaklara güzel haber
Cuma gününe dikkat! 14 Haziran 2024'te Türkiye'de kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor
Cuma gününe dikkat! 14 Haziran 2024'te Türkiye'de kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor
Bulgaristan’da oluşan -69 derecelik bulut Türkiye’ye geliyor! O şehirleri etkileyecek
Bulgaristan’da oluşan -69 derecelik bulut Türkiye’ye geliyor! O şehirleri etkileyecek
Dilan Polat davasında şok tahliye
Dilan Polat davasında şok tahliye
Öne Çıkanlar Erdoğan İspanya'da İspanyol gazeteciye böyle sinirlendi! Erdoğan İspanya'da İspanyol gazeteciye böyle sinirlendi! Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü