EURO 2024'te tarihe geçen rakam

UEFA'nın açıklamasına göre, 50 milyonu aşan yüksek talep nedeniyle 2,7 milyon biletin yaklaşık 2,3 milyonluk kısmı genel satışa ve takım taraftarlarına sunuldu. Şu ana kadar genel satış için 1 milyon 266 bin 4, katılımcı ülkelerin taraftarları için ise 1 milyon 27 bin 143 bilet tahsis edildiği belirtildi.

Yoğun talep nedeniyle başlangıçta planlanandan 93 bin 147 daha fazla biletin satışa çıkarıldığı açıklandı.

EN ÇOK BİLET ALANLAR

Ev sahibi Almanya'nın yanı sıra İngiltere, Avusturya, İsviçre ve Hollanda'dan futbolseverler en fazla bilet alan taraftarlar arasında yer aldı.

Berlin'deki final, Münih'teki açılış ve Münih ile Dortmund'daki yarı finaller en fazla talep gören karşılaşmalar olarak kaydedildi.