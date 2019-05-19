İsrail'de düzenlenen Eurovision yarışmasında Filistin bayrakları dalgalandı. İzlandalı sanatçılar, tam puan verdiği ülkeyi açıklarken kameralara Filistin bayraklı atkıları gösterdi.

Eurovision 2019'da İsrail, protesto edildi.



Yarışmada İzlanda'yı temsil eden Hatari grubu üyeleri, Filistin bayraklı atkı açarak zafer işareti yaptı.



"Hatrio mun sigar" şarkısıyla yarışan grubun bu hareketi Tel Aviv'deki finale damgasını vurdu.



Puanlar dağıtılırken ekrana gelen İzlandalılar ellerindeki Filistin bayraklı atkıları kameralara gösterdi.



Tel Aviv sokaklarında da protestolar vardı. İsrail'in Filistin'i işgal altında tutmasına tepki gösterildi.



Protestocular, İsrail'in Filistin'de işlediği suçları gösteren fotoğraflar taşıdı, sık sık "İşgale son ver" sloganları attı.



Öte yandan 64. Eurovision Şarkı Yarışması finalinde 26 ülke sahne aldı. Yapılan oylamanın ardından Eurovision'da "Arcade" isimli şarkıyla Hollanda birinci oldu. Hollandalı şarkıcı Duncan Laurence, 492 puan alarak yarışmayı kazandı. Yarışmada İtalya ikinci, Rusya üçüncü olurken ev sahibi İsrail ise 23. oldu.





ulusal.com.tr