Eurovision'da bir skandal daha: Hollanda yarışmadan menedildi

Eurovision, yarışmaya aylardır Gazze'ye zulüm uygulayan İsrail'in katılması sebebiyle yoğun eleştirilerin gölgesinde devam ediyor. Bugün bir skandal daha yaşandı ve Hollanda yarışmadan menedildi.

Eurovision'da bir skandal daha: Hollanda yarışmadan menedildi
Editör: Yağmur Biçen

Olaya ilişkin açıklama Eurovision organizatörlerinden geldi. Açıklamada, Hollandalı temsilci Klein'ın, bir ekip üyesine yönelik davranışının "yarışma kurallarının ihlali" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Klein'ın final yarışmasından diskalifiye edildiği bildirilen açıklamada, "Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

İSRAİL'İN NEDEN YARIŞMADA OLDUĞU SORUSUNA CEVAP İSTEMİŞTİ

İsveç'in Malmö kentinde yapılacak final yarışması öncesi dün düzenlenen basın toplantısında, İsrailli temsilci Eden Golan'a, Polonyalı bir gazeteci, "Etkinliğe katılarak diğer katılımcılar için bir güvenlik riskine neden olduğunu düşünüp düşünmediği" sorusunu yöneltmişti.

Bunun üzerine İsveçli sunucu Jovan Radomir'in hemen araya girerek Golan'a "soruya cevap vermek zorunda olmadığını" söylemiş ve Hollandalı temsilci Joost Klein da yüksek sesle "Neden olmasın?" ifadesini kullanmıştı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan genç kurye hayatını kaybettiBıçaklı saldırıya uğrayan genç kurye hayatını kaybettiYurt
Asker eğlencesinde dehşet saçan 4 kişi yakalandıAsker eğlencesinde dehşet saçan 4 kişi yakalandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Eurovision # yarışma # israil # Hollanda
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri
Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri
Yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı!
Yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı!
29 il için sarı alarm verildi! 11 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu
29 il için sarı alarm verildi! 11 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Öne Çıkanlar Ekonomi politikaları neden başarılı olmuyor? | Serpin Alparslan | Ulusal Özel Ekonomi politikaları neden başarılı olmuyor? | Serpin Alparslan | Ulusal Özel Asker eğlencesinde dehşet saçan 4 kişi yakalandı Asker eğlencesinde dehşet saçan 4 kişi yakalandı