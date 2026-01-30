Evde Tek Başına ile hafızalara kazınmıştı: Hayatını kaybetti

Hollywood’un sevilen oyuncularından Catherine O’Hara, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun ölüm haberi 30 Ocak 2026 tarihinde doğrulandı. O’Hara’nın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kariyeri boyunca komedi ve dram türünde birçok yapımda rol alan O’Hara, özellikle Evde Tek Başına (Home Alone)serisinde canlandırdığı Kate McCallister karakteriyle dünya çapında tanındı. Oyuncu, aynı zamanda Schitt’s Creekdizisindeki performansıyla büyük beğeni toplamış ve bu rolle Emmy Ödülü kazanmıştı.

EVDE TEK BAŞINA İLE DÜNYA ÇAPINDA TANINDI

4 Mart 1954’te Kanada’nın Toronto kentinde dünyaya gelen Catherine O’Hara, kariyerine tiyatro ve televizyon yapımlarıyla başladı.

Beetlejuice, After Hours, The Nightmare Before Christmas ve Best in Show gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, özellikle komedi alanındaki başarısıyla öne çıktı.

Schitt’s Creek dizisinde hayat verdiği Moira Rose karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan O’Hara, bu rolüyle televizyon tarihinin unutulmaz kadın karakterleri arasına girdi.

SANAT DÜNYASI YASTA

Catherine O’Hara’nın vefatı, sinema ve televizyon dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ünlü oyuncunun meslektaşları ve hayranları, sosyal medyada taziye mesajları paylaşmaya başladı.

O’Hara, uzun yıllardır sanat yönetmeni Bo Welch ile evliydi ve iki çocuk annesiydi.