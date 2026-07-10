Evinde ağır darbeler almış halde bulundu! Eski bakanın şüpheli ölümü sonrası bir kişi gözaltında

Polis yetkililerinin düzenlediği basın toplantısında paylaşılan bilgilere göre olay, dün yerel saatle 11.40 civarında ambulans servisinden gelen acil çağrı ile ortaya çıktı. Gelen ihbar üzerine ekipler hızla Dartmoor'daki adrese sevk edildi. Sağlık ve emniyet görevlileri olay yerine ulaştıklarında, siyasetçiyi evinin içinde ciddi darbeler almış ve hayatını kaybetmiş şekilde buldu. Polis ekipleri, olay yerindeki ilk tespitlerin ardından şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı bir cinayet soruşturması başlattı.

Menajerlik ekibi ise bugün bir yazılı açıklama yayınlayarak ölüm olayını kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, Widdecombe'un ne zaman ve nasıl öldüğüne dair spesifik detaylar paylaşılmazken, yalnızca "Bu haberin, meslektaşları ve dostları için büyük bir şok olacağını biliyoruz" ifadelerine yer verildi.

26 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Soruşturmanın gidişatı hakkında bilgi veren Devon ve Cornwall Bölgesel Polis Gücü Emniyet Müdür Yardımcısı Matt Longman, olayla bağlantılı olarak bu akşam 26 yaşında bir erkek şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltındaki şahsın İngiliz vatandaşı olduğunu belirten Longman, ilk incelemelerin neticesinde olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini ve soruşturmanın henüz erken aşamasında olduklarını ifade etti.

Emniyet Müdür Yardımcısı Longman, basın mensuplarının cinayetin siyasi saiklerle işlenmiş olup olmadığı yönündeki sorularını da yanıtladı. Longman bu ihtimale ilişkin, "Şu an itibarıyla bunun siyasi saikli bir suç olduğuna inanmayı gerektirecek bir bilgiye sahip değilim" cevabını verdi.

Yaşanan ölüm olayı üzerine İngiltere siyasetinin tepe isimlerinden peş peşe açıklamalar geldi. İstifa eden ve yakın zamanda görevden ayrılması beklenen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hayatını kaybeden Widdecombe'u "seçkin bir siyasetçi" olarak nitelendirirken, yakalanan şüphelinin "tehlikeli olduğunun açık" olduğunu vurguladı. Gazetecilere yaptığı açıklamada taziye dileklerini ileten Starmer, "Bugün siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir araya geliyoruz. Ann'in uzun yıllar boyunca kendini halka hizmete adamış olmasına duyduğum saygıyı ifade etmek istiyorum. Düşüncelerim ve en içten taziyelerim, Ann'in ailesi ve dostlarıyla birlikte" dedi.

Görevi süresince beraber çalıştığı Reform UK partisi lideri Nigel Farage ise, "Seçmenler onu çok seviyordu. İngiltere'nin AB'den ayrılmasında belirleyici bir rol oynadı. Ann'i özleyeceğiz" dedi.

İNGİLİZ SİYASETİNDE ON YILLARA YAYILAN KARİYER

1947 doğumlu olan Ann Widdecombe, Avam Kamarası üyeliğinden Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliğine kadar uzanan uzun ve hareketli bir siyasi kariyere sahipti. İngiliz siyaset arenasında sert sosyal muhafazakarlığı, Katolik inancı, katı cezaları destekleyen tutumu, LGBT muhalefeti ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına verdiği güçlü destekle öne çıkan bir figürdü. Siyasi hayatı boyunca Muhafazakar Parti hükümetlerinde üst düzey görevler üstlenen Widdecombe, eski İngiltere Başbakanı John Major döneminde 1993-1995 yılları arasında istihdamdan sorumlu devlet bakanı olarak kabinede yer aldı. Ardından 1995-1997 yılları arasında cezaevlerinden sorumlu devlet bakanı olarak görev yaptı. Siyasi yolculuğunda köklü değişikliklere de imza atan Widdecombe, 2019 yılında Muhafazakar Parti'den istifa ederek Brexit Partisi'ne katıldı. Aynı yıl Avrupa Parlamentosu milletvekilliğine seçilen siyasetçi, İngiltere'nin AB'den tamamen ayrıldığı güne kadar bu görevini sürdürdü. Tecrübeli isim, son olarak 2023 yılında Reform UK partisine geçmiş ve vefat ettiği güne dek partinin göç ve adalet politikalarından sorumlu sözcülüğünü yürütüyordu.