Evlat edindiği çocukları kafese kapatan kadına 80 yıl hapis cezası verildi

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Susan Rae Helton, evlat edindiği sekiz çocuktan ikisine uzun yıllar süren sistematik işkence ve ağır ihmal uyguladığı gerekçesiyle yargılandı ve mahkum edildi. Mahkeme, her bir suç maddesi için verilen 20’şer yıllık cezaların toplamı olarak 80 yıl hapis cezası verdi; şartlı tahliye için en az 40 yıl cezaevinde kalması gerekiyor.

Olay, 2018 yılında Çocuk Koruma Hizmetleri (CPS) ile yerel polis ekiplerinin ortak operasyonuyla gün yüzüne çıktı. Yapılan baskında, 13 ve 14 yaşlarındaki kardeşlerin bebek güvenlik kapılarından yapılmış küçücük kafeslerde tutulduğu görüldü. Helton’ın çocukları “hayvan gibi” yaşamaya zorladığı tespit edildi.

Mahkeme sürecinde Helton’ın verdiği ifadeye göre çocuklar, mutfaktan izinsiz yemek aldıklarında ya da “şeker aradıkları” gerekçesiyle kafeslere kapatılıyor; aç bırakılıyor ve kemerle dövülüyordu. Helton, bu eylemleri “kendi rahatını sağlamak” için yaptığını da savundu.

Soruşturma raporlarına göre çocukların yanında kaldıkları beş yıllık süreçte, ağır yetersiz beslenme nedeniyle sadece 6 kilo alabilmişler ve boyları neredeyse hiç uzamamıştı. Çocuklardan biri, gün boyu kafes içinde ayakta durmaya, ders çalışmaya ve orada uyumaya zorlandığını; bu travmanın etkilerini halen rüyalarında yaşadığını aktardı.

Hakim, sanığın sistematik istismar ve ağır ihmallerini sabit görerek toplam 80 yıl hapis cezası verdi. Helton’ın şartlı tahliye başvurusunda bulunabilmesi için en az 40 yıl hapiste kalması zorunlu kılındı.