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EXPO 2019 kapsamında "Türkiye Günü" etkinliği yapıldı

Çin'de düzenlenen EXPO 2019 kapsamında "Türkiye Günü" etkinliği yapıldı. Başkent Pekin'deki Türk Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Pekcan, Çin'e meyve ihracatı müjdesini verdi.

EXPO 2019 kapsamında "Türkiye Günü" etkinliği yapıldı

Çin'de düzenlenen fuarda yer alan Türk Bahçesi ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. 

Türkiye Günü'nde Türk kültürünün ve ürünlerinin tanıtıldığı pavyona ziyaretçilerin ilgisi yoğundu. Özellikle Türk yemekleri hem Çinli hem de yabancı turistler tarafından çok sevildi.

Türk Bahçesi'nde geleneksel Ebru sanatı ve Türk sanatlarından eserler sergilendi.

"Geleceği yeşil ile kucakla" temasıyla düzenlenen etkinliğe Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldı.

Çin ve Türkiye arasındaki ticaret ilişkinse dikkat çeken Pekcan, "Çin'den ne alabilirim" yerine, "Çin'e ne satabilirim" döneminin başladığını vurguladı.

Ticaret Bakanı, Çin ile tarım ürünleri ticaretine dair görüşmelerin de meyvelerini vermeye başladığını söyledi. 

Pekcan, uzun süreden sonra Türkiye'den Çin'e 25 ton kiraz ihraç edildiğini açıkladı. Türk kirazının 20 tonunun Guangzhou'ya (Guanzu), 5 tonunun da Şanghay'a ulaştığını aktardı.

Pekin Uluslararası Bahçecilik Fuarı 7 Ekim'e kadar açık kalacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #çin
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