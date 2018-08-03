Fransa'nın sembollerinden Eyfel Kulesi, çalışanların greve gitmesi sebebiyle, iki gündür ziyarete kapalıydı. Kule, kapılarını bugün saat 9.00 itibarıyla açtı.
Fransa'nın sembollerinden Eyfel Kulesi, çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle nedeniyle 2 gün ziyarete kapatılmıştı.
Eyfel Kulesi İşletme Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, çalışanların grev süresinin sona erdiği belirtildi.
Her gün 09.00-00.45 saatlerinde ziyarete açık kulede, son dönemde yapılan değişiklikle, internet üzerinden satın alınan biletlere öncelik tanınarak kule asansörlerinin bir bölümü sadece bu kişilerin kullanımına tahsis edilmişti.
Çalışanlar, bu durumun aşırı yığılmalara neden olduğunu söyleyerek, ziyaretçiler ve görevliler arasında sık sık gerginliklerin yaşandığından şikayet ederek greve gitmişti.
Geçen yıl 6,2 milyon kişinin ziyaret ettiği Eyfel Kulesi, Fransa'da Louvre (Luur) Müzesi ve Versay Sarayı'ndan sonra en çok ziyaret edilen üçüncü turistik mekan olarak biliniyor.