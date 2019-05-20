Almanya'nın haber dergisi Der Spiegel, Avusturya hükümetinde başbakan yardımcısı, aşırı sağcı FPÖ genel başkanı, yabancı ve Türk düşmanı açıklamalarıyla tanınan Heinz Christian Strache’nin bir görüşmesine ait video yayımlanması sonrasında gelişmeler ülkeyi sarstı

Videoda Heinz Christian Strache’nin bir Rus oligarşi ile yapmış olduğu görüşmedeki açıklamalar dikkat çekmişti. Strache, Rus zenginlerinin bir dernek üzerinden partisi Avusturya Özgürlükçü Partisi’ne (FPÖ) nasıl bağış nasıl aktarılacağından, populist Kronen Zeitung gazetenin satın alınmasına, gazetede FPÖ seçim propogandasında yardım etmesine kadar açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü.



Seöim çalıışmalarında ülke çıkarlarını birincil aldıklarını ve kendilerinin de dürüstlüğün temsilcisi olduklarını iddia eden FPÖ’nün genel başkanı ve İbiza’da FPÖ parlamento klüp başkanı Johann Gudenus’un kendilerini Rus oligarşilerinden olduklarını tanıtan kişilerin gçrüşmeleri vardı. Bol içki ve sigaranın tüketildiği ortamda konuşulanlar Strache’ye Gudenus çevirmeye çalışıyordu.



Ruslardan partilerini ve kendilerini seçimde desteklemeleri ve yardım etmeleri karşılığında ahlaksız teklifler vardı. Bu tekliflerden birisi de “Önce Avusturya“ diyen parti genel başkanı Strache devlet ihalelerini Avusturya firmalarına değil kendilerini destekleyecek Rus firmalarına verecekleriydi.



Bunun nedeni ise kendinin zengin bir Rus olduğunu belirten kadının Avusturya’da bir “kaç yüz milyonluk” yatırım yapabileceklerini ifade etmesiydi. İlginç olan, Rus olduğunu iddia eden kadının sözü geçen paranın “kara para” olacağını da ifade etmiş olmasıydı. Buna rağmen “temiz ve küçük insanların temsilcisi” oduğunu ifade eden C.H. Strache partisine bağışın bir dernek üzerinden aktarılacağını anlatıyordu.



Başka ilginç olan konu ise görüşmenin 2017 Temmuz ayında olmasıydı. Bu görüşme sonrasında Avusturya parlamento seçimleri vadı ve bu seçim sonrasında FPÖ oy oranını yine artırmış ve Avusturya Halk Partisi lideri Sebastian Kurz başbakanlığında koalisyon hükümeti kurmuştu. O zaman piyasaya sürülmeyen video Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Alman Der Spiegel dergisi ve Süddeutsche gazetesi tarafından yayımlandı.



Videonun Avusturya’da 18 Mayıs günü yayımlanmasıyla Avusturyalı 19 ve 20 Mayıs günlerine denk gelen hafta sonunda evlerinden olan biteni izşlediler. Evlerinde duramayanlar ise Viyana’nın Bllhaus Meydanı’nda bulunan başbakanlık binası çevresinde toplanıp, olayı protesto ederken, hükümetin istifasını ve seçimlerin yenilenmesini istediler. Kendiliğinden gelişen bu eylen binlerce insanın katıldığı mitinge dönüştü.



Viyanalıların bir kesimi Ballhaus Meydanında “ hükümet istifa, yeni seçim” taleplerinde bulunurken, başta anamuhalefet partisi olan Avusturya Sosyal Demokrat Patisi (SPÖ) ve Neos partileri tarafından aynı biçimde açıklamalar arka arkaya geldi.



Gözler koalisyon hükümetinin büyük ortağı Avusturya Halk Partisi ve onun lideri başbakan Sebastian Kurz’a çevrilmişti. Sbastian Kurz’da önce FPÖ lideri ve skandalın öznesi olan c.H. Strache kameraların önüne çıktı ve 18 Mayıs Cumartesi günü yapmış olduğu açıklamada, başbakan yardımcılığı ve parti genel başkanlığı görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında kendisine tuzak kurulduğunu, içkili bir ortamda güzel Rus kadınını etkilemek için maço tavrıyla konuştuğunu, düşüncesizce davrandığını, aptallık yaptığını dile getirdikten sonra da ve eşinden özür diledi. Konuşmasının devamında ise partisinin hüküme içinde önemli işler yaptıklarını anlattı.



Strache’nin açıklamasından sonra gözler Avusturya Halk Partisi (ÖVP) genel başkanı ve başbakan Kurz’a çevrilmişti. Sebastian Kurz ise olayın ortaya çıkmasından 28 saat sonra basının önüne çıktı ve seçim çalışmalarındaki konuşmayı aratmayacak konuşma yaparak, hükümeti bozduğunu ilan etti ve yeni seçime gidilmesi gerektiğini dile getirdi. Buna göre Avusturya’yı Avrupa Parlamentosu seçimi sonrasında, Eylül ayında yeni genel seçimler beklemektedir.



Kadim Ülker / Viyana

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