F-16 savaş uçağı eğitim sırasında düştü! Pilot son anda kendini fırlattı

ABD ordusu yetkilileri, Michigan eyaletinin kırsal kesiminde bir F-16 savaş uçağının düştüğünü duyurdu. Yetkililere göre uçak, rutin bir eğitim uçuşu sırasında yere çakıldı.

PİLOT SON ANDA KURTULDU

Kazanın ayrıntılarını paylaşan yetkililer, uçağın düşmesinin ardından pilotun fırlatma koltuğunu devreye soktuğunu ve böylece güvenli bir şekilde uçaktan ayrılmayı başardığını aktardı. Pilotun şu anda hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre kaza, Alpena bölgesindeki Ulusal Muhafız üssüne bağlı bir eğitim faaliyeti sırasında yaşandı. Düşen uçağın bu üsse ait eğitim programı kapsamında havalandığı kaydedildi.

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılmaya başlanan görüntülerde, uçağın düştüğü bölgeden gökyüzüne doğru yükselen yoğun siyah dumanlar dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.