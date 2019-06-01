Türkiye'nin gündemindeki F-35'ler hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Belçika'nın teslim aldığı F-35'lerin güvenlik sorunları bulunduğu ve uçaktan ateşlenen füzelerin hedeflerini bulamadığı belirtildi

Belçika'nın aldığı 34 adet F-35'te çok sayıda hata tespit edildiği iddia edildi. Uçakların, savaşa uygun olmadığı, pilotları tehlikeye sokacağı belirtildi.



Belçika, 4 milyar avroluk toplu ödeme yaparak 34 adet F-35 uçağı almıştı. Uçakların tamamının 2025'e kadar teslim edilmesi bekleniyordu. Ancak hazırlanan bir rapor F-35'ler hakkında gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.



BELÇİKA'NIN ALDIĞI F-35 ALARM VERİYOR



Uçakları üreten Lockheed Martin firması, Belçika'ya uçak başına 8 bin uçuş saati ömrü vermişti. Raporda bu sözün yerine getirilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. Ayrıca uçakların bilgisayar sistemlerinin de kolayca saldırıya uğrayabileceği kaydedildi. Sistem tarafından toplanan ve kaydedilen verilerin de güvenilir olmadığı öne sürüldü.



PROJE PAHALI, FÜZELER HEDEFİ ISKALIYOR



Raporda, F-35'lerin gelişiminin programın 10 yıl gerisinde kaldığı ve beklenenden 200 milyar dolar daha fazla maliyete sahip olduğu belirtildi.



Raporun en dikkat çekici kısımlarından biri de pilot tarafından ateşlenen füzenin hedefin sağına gittiği ve dost birlikleri vurma riski taşıdığı oldu.



Test aşamasının başlangıcından beri F-35'lerde 941 hata listelendiği biliniyor.



ulusal.com.tr

