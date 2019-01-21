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Facebook ve Twitter hakkında işlem başlatıldı

Rusya, dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları Twitter ve Facebook için kişisel verilere ilişkin yasal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle idari işlem başlattı.

Facebook ve Twitter hakkında işlem başlatıldı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Rus kullanıcıların kişisel veri tabanlarının Rusya'da korunmasına yönelik Facebook ve Twitter sosyal ağlarını yöneten şirketlerden yazılı talepte bulunulduğu hatırlatıldı.

Bu talep üzerine firmaların resmi olarak verdiği cevapta kişisel veri tabanlarının korunması ile ilgili yasanın şu anda veya gelecekte uygulanması konusunda bir bilgi yer almadığı belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, Roskomnadzor her iki şirkete karşı idari işlem başlatıyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da 2015'te yürürlüğe giren kanuna göre, ülkedeki yabancı şirketlerin Rus vatandaşlarına ait kişisel bilgileri Rusya'daki sunucularda tutması gerekiyor.

Söz konusu yasaya uymadığı gerekçesiyle Rusya'da ilk olarak profesyonel sosyal paylaşım sitesi LinkedIn, ardından anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişim yasağı getirilmişti.

Roskomnadzor, bir süre önce kişisel verilere ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Facebook'un engellenebileceğini açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #facebook #twitter
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